"المصريين الأفارقة": القطاع الخاص قادر على الاستثمار تجاريًا فى بوركينا فاسو

استقبل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنوييرتول رولاند، وزير النقل والمواصلات بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، المكون من رئيس قطاع الطيران المدني وممثلة الخارجية البوركينية وسفيرة بوركينا فاسو بالقاهرة وملحق الدفاع البوركيني، ضمن زياته للقاهرة في الفترة من ٤- ٨ يوليو ٢٠٢٣.

الاجتماع هو اللقاء الأساسي والرئيسي تمثيلًا للقطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال المصري مع الوفد البوركيني، انعكاسًا من الدور الرئيسي والأساسي الذي تقوم به الجمعية على مستوى القارة السمراء، الأمر الذي يلقي كل التقدير والدعم والترحاب من الجانب الإفريقي على مستوى القارة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي ما تقدمه مصر والقيادة السياسية المصرية من دعم كامل للعمل المصري مع القارة الإفريقية بوجه عام، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع كل الدول الإفريقية في شتى المجالات، شارحًا للجميع دور وأهداف واستراتيجية الجمعية وما تحققه من نتائج إيجابية من خلال التواصل المباشر والدائم بسعي حثيث مع كل النظراء من القطاع الخاص الإفريقي في كل دول القارة، وأن القطاع الخاص المصري قادر على الدخول والمشاركة تجاريًا واستثماريًا في عمق القارة.

واستعرض الشرقاوي مع الوزير البوركيني والوفد سُبل التعاون المشتركة في كل المجالات وليس النقل والمواصلات فقط، وكيف يمكن للقطاع الخاص المصري المساهمة الجادة في تقديم الخبرات وتنفيذ المشروعات سواء في البنية التحتية أو مشاريع النقل والطرق والطاقة والإسكان والمرافق للجانب البوركيني، لا سيما أن مصر وشركاتها لديها الخبرات الكافية لدعم القارة، مؤكدًا أن الجمعية تتمتع بأعضاء ذوي خبرات متميزة جدًا في أكثر من ٢٢ لجنة تغطي مجالات الأعمال والاقتصاد المختلفة، ومن أهمها للجانب البوركيني التشييد والبناء والنقل واللوجستيات والتجارة الدولية والتصدير.

وأكد الشرقاوي أن المباحثات قد أسفرت عن نتائج جادة جدًا واهتمام شديد من الجانب البوركيني للربط المباشر مع القطاع الخاص المصري، وتم الاتفاق على أن يتم التنسبق لاستقبال بعثة تجارية كبرى متنوعة من بوركينا فاسو للقاهرة خلال الفترة من ٩- ١٥ نوفمبر المقبل، كذلك التنسيق لبعثة من رجال أعمال مصر من صفوة أعضاء الجمعية لبوركينا فاسو خلال الربع الأول من العام المقبل، لا سيما أن زيارة الوزير البوركيني والوفد المرافق له لمصر حققت نتائج أهمها تدشين رحلتين أسبوعيًا بين القاهرة و"واجادوجو" مباشرة بخطوط "إير كايرو" اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأكد الطرفان على أن الحكومة البوركينية والقطاع الخاص البوركيني سوف يرسل للجمعية عبر القنوات الرسمية قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها أولًا بأول لعرضها على الشركات المصرية، مع فتح خط مع قنوات التمويل والبنوك الإفريقية المختلفة مع العمل على توفير الغطاء والضمانات السيادية الكافية لهذا الغرض.