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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء فى الوراق

جثة
جثة

استمع رجال مباحث أمن الجيزة بمديرية أمن بالجيزة، لأقوال أفراد أسرة سائق توك توك، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الوراق، وذكروا أن الضحية توجه لغسل التوك توك الخاص به داخل مغسلة، وذكروا أن الضحية  أثناء غسله أصيب بصعق كهرباء أدى لمصرعه في الحال، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وناظر رجال المباحث جثة السائق، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

والبداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع شخص داخل مغسلة بمنطقة الوراق، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن السائق أثناء غسل التوك توك الخاص به، أصيب بصعق كهربائي، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمغسلة، وشهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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