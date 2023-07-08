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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تطوير الساحات أسفل كوبرى أحمد عرابى.. والمواطنون: طفرة كبيرة بالجيزة

أعمال تطوير أسفل
أعمال تطوير أسفل كوبرى عرابى

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير الساحات أسفل كوبري أحمد عرابي بشارع السودان بالعجوزة، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المناطق بالمحافظة، بينها بولاق الدكرور والدقي والعجوزة.

وأشاد أهالي الجيزة بأعمال التطوير التي تشهدها الساحات أسفل كوبري أحمد عرابي بدلًا من الفوضى والعشوائية، ويقول سعيد عبدالعزيز، أحد أهالي العجوزة، إن ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير على كل الجوانب والمستويات طفرة كبيرة خاصة من خلال تطوير الطرق وإنشاء كباري وتطوير الساحات أيضًا الواقعة أسفل الكباري بدلًا من تركها للعشوائية والفوضى، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة بالكامل تشهد طفرة كبيرة على كل المستويات خاصة في قطاع الطرق والمواصلات.

من جهته، قال عصام عبدالرحمن، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور، إن تطوير الساحات الواقعة أسفل كوبري أحمد عرابي وغيرها من الكباري يساعد في الكثير من الأوضاع، والتي أولها منع وجود باعة جائلين والذين يستغلون أسفل الكباري في مختلف المناطق، بجانب مواقف الميكروباصات العشوائية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأوضاع عشوائية غير مقننة.

وأكدت سمر عبدالراضي، من سكان العجوزة، أن أعمال تطوير الساحات الواقعة أسفل كوبري أحمد عرابي سوف تساعد في تطوير ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع واستمرار أعمال التطوير والرصف لمختلف الطرق، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من محافظة الجيزة بقيادة المحافظ، والذى يوجه باستمرار بإنجاز الأعمال سريعًا ورفع مستوى النظافة وإلزام المحال بوضع صناديق قمامة، علاوة على تطوير الطريق والأرصفة خاصة الساحات الموجودة أسفل الكباري، والتي من ضمنها كوبري أحمد عرابي.

أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
أعمال تطوير أسفل كوبري عرابي
كوبري أحمد عرابي تطوير الساحات أسفل كوبري أحمد عرابي الساحات أسفل كوبري أحمد عرابي محافظة الجيزة أعمال التطوير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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