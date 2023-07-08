التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر الأوليمبى والمغرب في نهائي بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب الأوليمبي المصري، عندما يواجه نظيره المغربي، في الحادية عشرة مساء اليوم، في المبارة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط.

ويطمح منتخب «الفراعنة» لتحقيق الفوز، من أجل حصد اللقب الثاني في تاريخه، بعد أن توج بالكأس في النسخة الماضية، التي أقيمت عام 2019 على الأراضي المصرية.

بينما يطمح منتخب «أسود الأطلس» لتحقيق اللقب الأول، والذي كان قريبًا من تحقيقه في النسخة الأولى التي أقيمت عام 2011 على أراضيه، بعدما خسر النهائي أمام المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف.

وكان منتخب مصر، قد بلغ النهائي، بعد تغلبه على نظيره الغيني، بهدف دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للدور ذاته، بعد الفوز على مالي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.

وضمن منتخبي مصر والمغرب، التأهل لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، بعد ضمان تأهلهما للنهائي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي في مباراة المغرب

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، حاتم سكر

خط الوسط: محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: محمود صابر، أسامة فيصل، إبراهيم عادل

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب الأوليمبي

من المحتمل أن يخوض المنتخب المغربي، بقيادة مدربه عصام الشرعي، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علال بلعروش

خط الدفاع: زكريا الوحدي، شادي رياض، مهدي بوكامير، أيوب العمراوي

خط الوسط: أسامة العزوزي، أمير ريتشاردسون

خط الوسط الهجومي: عبدالصمد الزلزولي، بلال الخنوس، إسماعيل الصيباري

خط الهجوم: يانيس بقراوي

القنوات الناقلة

وستنقل مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عبر قناة Bein Sports 4 المشفرة بتعليق التونسي عصام الشوالي.