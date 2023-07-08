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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ مناخ: مبادرة "100 مليون شجرة" تزيد نصيب الفرد من المساحات الخضراء

100 مليون شجرة
100 مليون شجرة

تحدث الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، عن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي انتهت من زراعة 950 ألف شجرة، وقال: "إن زراعة الأشجار تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية نتيجة التشجير والهواء النقي الذي يتم استنشاقه".

وأضاف أبوالمعاطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الزراعة هي عصب الحياة، خاصة أن لها مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي أن هناك أشجارًا خشبية تسهم في إنتاج الخشب بدلًا من استيراده من الخارج، وبالتالي تعود الفائدة الاقتصادية على المواطن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء من خلال المبادرة، حيث إن نصيب الفرد متر و20 سم في المساحة الخضراء.

وأشار أستاذ المناخ الزراعي إلى أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" سوف تسهم في تقليل الانبعاثات وزيادة الأكسجين النقي في الهواء.

زراعة الأشجار تحسين جودة الهواء تقليل التلوث أستاذ مناخ زراعة تحسين جودة الهواء

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