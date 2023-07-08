"القاهرة الإخبارية" تكشف تأثير الاشتباكات في السودان على التراث الثقافي

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على كيفية تأثر الحياة الثقافية السودانية بالاشبتاكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على مدار 3 أشهر، وذلك من خلال تقرير مصور.

وأشار التقرير، إلى أن هناك كتب ثمينة تم حرقها بالمكتبة العامة بالخرطوم، كما ظل المتحف القومي معزول أسابيع بسبب الاشتباكات، كما أصبح متحف آخر في دارفور عرضة لتسرب الأمطار الموسمية، داخله بعد أن أحدثت مقذوفات ثقوب في سقفه.

ولفت التقرير المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن منظمة التراث من أجل السلام عن استهداف مالايقل عن 28 موقعا ثقافيا، وأثريا في أنحاء السودان، وأنها تعرضت لأضرار جانبية.

ونوه بأن تقرير منظمة التراث من أجل الإنسان أكدت أن الاشتباكات في منطقة دارفور، ألحقت أضرارا بـ4 متاحق على الأقل، كما قضت النيران المشتعلة على أكثر من 50 كتابا نادرا في جامعة أم درمان الأهلية.

وأوضح أن الهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان، جمعت أموالا لدفعها رواتب لـ 50 حارسا للمتاحف، ليعودوا إلى مواقعهم، وأجرت عمليات تحويل أموال للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، واتخاذ إجراءات لمنع التنقيب غير القانوني، وتعليم طلاب مدارس دافور بشأن أهمية التراث الثقافي.