ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف تأثير الاشتباكات في السودان على التراث الثقافي

الاشتباكات في السودان
الاشتباكات في السودان

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على كيفية تأثر الحياة الثقافية السودانية بالاشبتاكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على مدار 3 أشهر، وذلك من خلال تقرير مصور.

وأشار التقرير، إلى أن هناك كتب ثمينة تم حرقها بالمكتبة العامة بالخرطوم، كما ظل المتحف القومي معزول أسابيع بسبب الاشتباكات، كما أصبح متحف آخر في دارفور عرضة لتسرب الأمطار الموسمية، داخله بعد أن أحدثت مقذوفات ثقوب في سقفه.

ولفت التقرير المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن منظمة التراث من أجل السلام عن استهداف مالايقل عن 28 موقعا ثقافيا، وأثريا في أنحاء السودان، وأنها تعرضت لأضرار جانبية.

ونوه بأن تقرير منظمة التراث من أجل الإنسان أكدت أن الاشتباكات في منطقة دارفور، ألحقت أضرارا بـ4 متاحق على الأقل، كما قضت النيران المشتعلة على أكثر من 50 كتابا نادرا في جامعة أم درمان الأهلية.

وأوضح أن الهيئة القومية للآثار والمتاحف في السودان، جمعت أموالا لدفعها رواتب لـ 50 حارسا للمتاحف، ليعودوا إلى مواقعهم، وأجرت عمليات تحويل أموال للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، واتخاذ إجراءات لمنع التنقيب غير القانوني، وتعليم طلاب مدارس دافور بشأن أهمية التراث الثقافي.  

السودان اشتباكات السودان اقتتال السودان دارفور الحياة الثقافية السودانية

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|الأهلي يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائي عن القمة وحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

غسان كنفانى.. قدم الواقع الفلسطينى فى قصصه بلا رومانسية أو شفقة

شؤون المسجد النبوي: أكثر من 32 مليون زائر خلال النصف الأول من العالم الجاري

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع " التوعية "اعرف حقك واطمن"

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في النسخة الثالثة من  حملة "مانحى الأمل" العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى