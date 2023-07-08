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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 8 يوليو 2023

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الجمعة 8 يوليو 2023 رغم دعم صندوق الاستثمارات "بلاك روك" وسجل سعر عملة بيتكوين مكاسب  بنسبة 0.49%، ليصل إلى 30237.3 دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.33% دولار مسجلا 1.860.49 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.39%، ليسجل 0.3836 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 22. 9% ليسجل 233. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع  بنحو 0.11%، ليصل إلى مستويات 0.065157 دولار،وارتفعت  عملة "شيبا" بنسبة 1.25% إلى مستويات 0.730 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 7.59% إلى مستويات قرب 13.46 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 47. 2% إلى مستويات 0.00826 دولار، وانخفضت عملة "FTX Token" بنسبة 47. 2% إلى مستويات 827 .0 دولار.

وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 2.47% إلى مستويات 0.492 دولار. 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية الاستثمارات بلاك روك بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين شيبا العقود الذكية عملة ريبيل

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