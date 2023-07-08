قبيل الاحتفال بذكرى رسامته قسًا.. من هو البابا كيرلس السادس؟

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 18 يوليو 2023، للاحتفال بذكري رسامة البابا كيرلس السادس قسًا.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

ولد يوم 2 أغسطس 1902 م، واسمه بالميلاد: عازر يوسف عطا.

وفى سنة 1927م توجه إلى دير البراموس بوادى النطرون وبعد أن قضى حوالي تسعة شهور تحت الاختبار تمت رهبنته يوم 25 فبراير 1928 م، باسم الراهب مينا البراموسى.

وظل بدير البراموس حوالى أربع سنوات (1927 - 1930م)، والتحق لمدة عام بالمدرسة اللاهوتية بحلوان حيث تزود بالكثير من العـلوم الكنسية واللاهوتية.

ورُسم قساً فى 18 يوليو 1931 م، ورُسم قمصاً فى مارس 1945م

. وفى سنة 1931م انفرد متوحداً فى مغارة تبعد حوالى ثلاثة كيلومترات من الشمال الشرقى لدير البراموس، واستمر فى هذه المغارة حوالى خمس سنوات (1932 - 1936م)

وقد واصل حياة التوحد فى طاحونة من طواحين الهواء المقامة على تلال المقطم، واستمر بها خمسة سنوات (1936م - 1941م) وتنقل بعد ذلك بين كنائس منطقة مصر القديمة، وفى سنة 1947م أقام كنيسة عـلى اسم القديس مارمينا العجايبى، وشيد الى جوارها مسكناً للطلبة المغتربين.

فى أواخر سنة 1943 م أسندت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة واستمر رئيساً للدير حتى يوليو 1950 م

وبعد نياحة البابا يوساب الثانى الـ 115 (يوم 13 نوفمبر 1956م)، كان القمص مينا البراموسى المتوحد من ضمن المرشحين للبطريركية.

وتمت الانتخابات يوم 17 أبريل 1959م لانتخاب ثلاثة من بين المرشحين الخمسة وأسفرت الانتخابات عن فوز القمص مينا البراموسى المتوحد ضمن الثلاثة الفائزين، وأُجريتْ القرعة الهيكلية يوم 19 ابريل 1959 م ، وتمت سيامته بطريركاً يوم 10 مايو 1959 م باسم: البابا كيرلس السادس.



◄قام برسامة بطريرك الجاثليق

وقام برسامة الأنبا باسيليوس بطريرك جاثليق لإثيوبيا فى 28 يونيو 1959م ، وقام بزيارة إثيوبيا مرتين ، وصارت الكنيسة القبطية فى عهده عضواً عاملاً فى المجالس المسكونية، وقام بعمل الميرون المقدس (ابريل 1967م).

وفي عهده تجلت العذراء على قباب كنيستها بالزيتون ابتداء من يوم 2 أبريل 1968م ، وقام ببناء الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس بالعباسية ، وقام الرئيس جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس لها فى 24 يوليو 1965م وأعاد إلى مصر رفات القديس مرقس الرسول يوم 24 يونيو 1968م ودفن فى المزار المعد لذلك تحت هيكل الكاتدرائية المرقسية الجديدة . وقد أسس أسقفية للتعليم وأسقفية للخدمات العامة والاجتماعية (1962م) ، وأسقفية للبحث العلمى (1967م) وأنشئت فى عهده هيئة الأوقاف القبطية (1960م) ، ولجنة إدارة أوقاف البطريركية (1967م) ، وافتتاح المبنى الجديد لكلية البابا كيرلس السادس اللاهوتية بأرض الأنبا رويس فى (1961م) ، وفى السنوات الأولى من حبريته قام بزيارة الايبارشيات بالوجهين البحرى والقبلى، وفي عهده بدأت خدمة الكنيسة القبطية بالكويت، ولبنان ، وأنشئت كنائس قبطية فى تورنتو ومونتريال بكندا، وفى سيدنى وملبورن بأستراليا، وفى عهده أيضاً تأسـسـت كنائس قبطية فى لندن، ونيوجرسى، وكاليفورنيـا.