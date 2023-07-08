أسوشيتد برس: ظواهر حدثت هذا الأسبوع تشير إلى دخول مناخ الأرض إلى منطقة مقلقة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن ظواهر حدثت هذا الأسبوع تشير إلى دخول مناخ الأرض إلى منطقة مجهولة مقلقة، منها احترار المحيطات وحرائق الغابات وتقلص الجليد القطبي.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض دخل الكوكب إلى منطقة جديدة مقلقة هذا الأسبوع، فقال العلماء إن السجلات غير الرسمية التي يتم تعيينها لمتوسط ​​درجة حرارة الكوكب كانت علامة واضحة على كيفية تسبب الملوثات التي يطلقها البشر في تدفئة بيئتهم، لكن الحرارة هي أيضًا إحدى الطرق التي يخبرنا بها الكوكب أن شيئًا ما خطأ بشكل خطير.

وقال كيم كوب، عالم المناخ في جامعة براون: “تحدد الحرارة وتيرة مناخنا من نواح كثيرة، إنها ليست الحرارة فقط، فاحتضار الشعاب المرجانية، والنورين الشرقيين الأكثر كثافة ودخان حرائق الغابات الذي خنق الكثير من أمريكا الشمالية هذا الصيف هي من بين العديد من العلامات الأخرى على ضائقة المناخ”.

وقالت الوكالة إن ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بسبب استخدام الوقود الأحفوري ليس أمرًا غير متوقع، ولكنه يشكل خطورة علينا نحن البشر والنظم البيئية التي نعتمد عليها.

وقال ستيفان رامستورف من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: “نحن بحاجة إلى إيقافه بسرعة، ودخلت بعض الأحداث “الأولى” والأحداث الأخيرة التي تشير إلى تغير المناخ إلى منطقة مجهولة”.

وكان تقرير صادر عن بيانات خدمة "ﻛﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮس" المتخصصة في رصد تغير اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، قال إن شهر يونيو 2023 كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض، وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تحديده في عام 2019، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأظهر تقرير جديد أن درجة حرارة الأرض كانت خارج المخططات الشهر الماضي، حيث اندلعت موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك، وارتفع دفء المحيط إلى مستويات تنذر بالخطر.