ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسوشيتد برس: ظواهر حدثت هذا الأسبوع تشير إلى دخول مناخ الأرض إلى منطقة مقلقة

ذوبان الجليد
ذوبان الجليد

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن ظواهر حدثت هذا الأسبوع تشير إلى دخول مناخ الأرض إلى منطقة مجهولة مقلقة، منها احترار المحيطات وحرائق الغابات وتقلص الجليد القطبي.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنه مع ارتفاع درجة حرارة الأرض دخل الكوكب إلى منطقة جديدة مقلقة هذا الأسبوع، فقال العلماء إن السجلات غير الرسمية التي يتم تعيينها لمتوسط ​​درجة حرارة الكوكب كانت علامة واضحة على كيفية تسبب الملوثات التي يطلقها البشر في تدفئة بيئتهم، لكن الحرارة هي أيضًا إحدى الطرق التي يخبرنا بها الكوكب أن شيئًا ما خطأ بشكل خطير.

وقال كيم كوب، عالم المناخ في جامعة براون: “تحدد الحرارة وتيرة مناخنا من نواح كثيرة، إنها ليست الحرارة فقط، فاحتضار الشعاب المرجانية، والنورين الشرقيين الأكثر كثافة ودخان حرائق الغابات الذي خنق الكثير من أمريكا الشمالية هذا الصيف هي من بين العديد من العلامات الأخرى على ضائقة المناخ”.

وقالت الوكالة إن ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بسبب استخدام الوقود الأحفوري ليس أمرًا غير متوقع، ولكنه يشكل خطورة علينا نحن البشر والنظم البيئية التي نعتمد عليها.

 وقال ستيفان رامستورف من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: “نحن بحاجة إلى إيقافه بسرعة، ودخلت بعض الأحداث “الأولى” والأحداث الأخيرة التي تشير إلى تغير المناخ إلى منطقة مجهولة”.

وكان تقرير صادر عن بيانات خدمة "ﻛﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮس" المتخصصة في رصد تغير اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، قال إن شهر يونيو 2023 كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض، وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تحديده في عام 2019، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأظهر تقرير جديد أن درجة حرارة الأرض كانت خارج المخططات الشهر الماضي، حيث اندلعت موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك، وارتفع دفء المحيط إلى مستويات تنذر بالخطر.

ارتفاع درجة حرارة الأرض ارتفاع درجة حرارة استخدام الوقود الرقم القياسي الشعاب المرجانية الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023 فى مصر

محافظ الإسكندرية يعلق على أبحاث غرق شواطئ المحافظة

سفير روسيا فى واشنطن: مستوى استفزازات الولايات المتحدة يقرب اندلاع حرب عالمية جديدة

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

مذكرة تعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للسياحة

محلل بريطانى: الاقتصاد العالمى وجميع بلدان منطقة اليورو داخل حالة ركود بالفعل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى