وزارة الاتصالات ومحافظة دمياط تختتمان فعاليات البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة دمياط فعاليات البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده بمكتبة مصر العامة خلال الفترة (4-6) يوليو 2023.

وقد تم تنفيذ البرنامج لعدد (33) من العاملين ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بديوان عام المحافظة والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

فعاليات البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

ومن جهتها أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن البرنامج يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.

كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

فعاليات البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات

يأتي البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظة ودعم استدامة الأعمال.