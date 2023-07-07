"الأساتذة"| "الحياة" تتصدر التريند.. والجمهور يشيد بدور "المتحدة"

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مساء الجمعة، خلال إذاعة الاحتفالية الضخمة الخاصة بالمشروع الفني الجديد "الأساتذة"، للنجم مدحت صالح، الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية ومصاحبة عازف البيانو الكبير عمرو سليم، وبقيادة المايسترو والموزع الموسيقى هشام مصطفى، وأقيمت باكورة حفلات المشروع بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ونالت القناة إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر أفكار جديدة هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لتعزيز ودعم الأعمال الطربية العريقة، وتأصيلها فى وجدان الجيل الجديد من الشباب والجمهور العربي بأكمله للحفاظ على الموروث الثقافي والفني والهوية العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

ويحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والإعلاميين، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مجدى الحسيني والمايسترو حمادة أبوزيد، ووزيرة الصحة السابقة هالة زايد.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة مع حفظ اللحن الاصلي للمعزوفات أي دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات، وقدمت افتتاحية الحفل على الـ"ريد كاربيت" كل من الإعلامية شيرين سيف النصر، والإعلامية أميرة العادلي.