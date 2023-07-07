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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى يكشف سبب استثناء الله للإنسان من التسخير (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الكون كله من الذرة إلى المجرة ومن الفرش إلى العرش في تسبيح وتحميد وتعظيم وتمجيد وعبادة لله تعالى، لافتًا إلى أن المخلوقات كلها باستثناء الإنسان خلقها الله تعالى مسخرة وذللها لذكره وعبادته.

وأضاف “الروبي” اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الله تعالى جعل الإنسان مخيرًا إذ يقول الله تعالى في كتابه (كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه)، لافتًا إلى أن الكون كله يخشى الله تعالى متسائلًا: "أليس أولى بالإنسان أن يكون ذا خشية من الله تعالى".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس ايات بينات كل قد علم صلاته وتسبيحه تسبيح

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