الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ياسمينا علواني

فاجئت المطربة ياسمينا علواني، نجمة أرب جوت تالنت، جمهورها بحفل زفافها اليوم، بعد فترة من الغياب منذ عام 2019، واقتصر الحفل على حضور الأقارب والأصدقاء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، كان “اللي فيها مش فيا” عام 2019، وبلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 ملايين، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحققت أغنية “ايه اللي فيها مش فيا”، نجاحا كبيرا حيث احتلت المركز الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".