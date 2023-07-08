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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية السبت 8 يوليو 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 8 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج الهوائية ، التي جاءت على النحو التالي:

الجوزاء: 

قد تشعر بالفضول والحيوية في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للتواصل والتعلم والتبادل مع الآخرين، فقد تجد أنك تتقن فن الحوار والإقناع، وتستطيع التكيف مع أي موقف أو شخص، وقد تستمتع أيضًا بالتنويع والتغيير في نشاطاتك واهتماماتك، ولا تحب الروتين أو الملل.

سيكون لديك المزيد من ضغط العمل، كل ما عليك أن تقوم بجدولة عملك بشكل جيد وهذا سيجعل اليوم مثمرًا، وقد يكون لديك بعض المشاكل من زملائك، فلا تدخل في جدال غير ضروري معهم وتقضي يومًا جيدًا. 

استفد من هذا اليوم بالتبرع بالطعام أو المال للفقراء والمعاقين، فمن خلال القيام بذلك ستكون أكثر سعادة، كما إنه سيكون من الجيد لك تجنب اتخاذ قرارات مالية كبرى.

الميزان: 

قد تشعر بالانسجام والتوازن في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للتعاون والتفاهم مع الآخرين، وقد تظهر روحك الدبلوماسية والمسالمة، وتحل المشاكل أو الخلافات بحكمة وعدل، فقد تستمتع أيضًا بالجمال والفن، وتبرز ذوقك الرفيع وأناقتك.

سوف تكون مسترخيًا طوال اليوم حيث لن يكون لديك أي عمل كبير في المكتب ومنزلك، سيخصص هذا اليوم لحياتك العاطفية، حيث سيكون لديك محادثات ممتعة مع شريك حياتك، ستتمكن من الحفاظ على قدر جيد من المدخرات، كما هو يوم مزدهر لرجال الأعمال، فسوف تتمتع بصحة جيدة.

الدلو: 

قد تشعر بالابتكار والإصلاح في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للابداع والتجديد في حياتك ومجتمعك، وقد تظهر روحك المستقلة والثورية، وتسعى إلى التغيير أو المساهمة في قضية إنسانية أو اجتماعية، فقد تستمتع أيضًا بالصداقة والانتماء، وتبحث عن التفاعل مع أشخاص يشاركونك رؤيتك وأهدافك.

اليوم سوف نقدم لك مواقف مواتية ستجلب لك الكثير من البهجة، وسوف تتخذ قرارات مثمرة، كما ستظهر فرص جديدة للنمو وآفاق جيدة.

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