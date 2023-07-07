"أوقاف البحيرة" تنظم لقاءً لأطفال وادي النطرون ومقرأة للقرآن الكريم

أقامت مديرية أوقاف البحيرة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الرحمة بوادي النطرون، بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير المديرية، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وفايز رفاعي رئيس مدينة وادي النطرون، وعطية مسعود رئيس مجلس إدارة نادي وادي النطرون الرياضي.

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

ويأتي احتفال أوقاف البحيرة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية بوادي النطرون.

وأكد مدير مديرية أوقاف البحيرة، أن الطفل هو ركيزة المجتمع، وأن البرنامج الصيفي يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، وتصحيح الوعي وتوجيه الثقافة نحو الهوية الدينية والوطنية كي لا ينفصل عنها الطفل ويصبح منزوعًا من جذوره.

فيما أكد وكيل مديرية أوقاف البحيرة أن البرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، ويشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال، وأن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ويسهم بقوة في بناء وعي ديني مستنير، حيث إن بناء عقول تفهم صحيح الدين يجعلنا نخطو خطوات صحيحة نحو مستقبل مشرق وآمن، في ظل وعي وتطبيق صحيح للدين.

وأقامت مديرية أوقاف البحيرة مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد الرحمة، بوادي النطرون، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وضمن فعاليات القافلة الدعوية بوادي النطرون.

وشهدت المقرأة إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المسجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.





