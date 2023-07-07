رسميًا.. مروان عطية لاعب الجولة 18 من بطولة الدورى

حصل مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان مروان قد توج بلقب رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة 18 ببطولة الدوري.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله بيرسي تاو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، ويحتاج إلى 5 نقاط فقط من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة مساء غد السبت، ضمن مؤجلات ببطولة الدوري الممتاز.

