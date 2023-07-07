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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد "جرح تاني" لأم كلثوم.. "الباز" يطالب بتشريع لوقف عبث التكنولوجيا بالتراث

محمد الباز
محمد الباز

عرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطعين غنائيين تم إعدادهما بتقنية الذكاء الاصطناعي، الأول عبارة عن أغنية “جرح تاني” للمطربة شيرين عبدالوهاب، بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، والثاني هو أغنية "مخصماك" بصوت العندليب عبدالحليم حافظ.

وعلق “الباز” خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "في عرضكم الناس تبعد عن تشويه التراث، التكنولوجيا صنعت مسخ، التدخل بهذا الشكل خلق مسخًا كاملًا".

ودعا للتدخل بقوانين واضحة لوقف هذا العبث، مردفًا: "يجب أن يكون هناك تدخل، واضح جدًا لأن ما يحدث إفساد الذوق والتراث، تخريب كامل، التطور التكنولوجي ممكن يبقى له حالات عظيمة، لكن الوصول لهذه المرحلة تخريب".

الباز محمد الباز الذكاء الاصطناعي التكونولوجيا أم كلثوم مخصماك بصوت عبدالحليم حافظ جرح تاني بصوت أم كلثوم

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