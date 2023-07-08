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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مذكرة تعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للسياحة

بندر بن فهد
بندر بن فهد

وقعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للسياحة، مذكرة تعاون برعاية  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

 ووقع عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وعن المنظمة العربية للسياحة  الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، حيث تأتي هذه المذكرة بناءاً على قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 39 المنعقدة بالجمهورية التونسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وزيرالداخلية بالمملكة العربية السعودية، بتحويل الأمين العام للمجلس بالتوقيع على المذكرة تعزيزاً للتعاون في مجال الأمن السياحي؛ انطلاقاً من أهمية تأمين السياحة العربية لدورها الكبير في اقتصاديات كثير من الدول العربية.

وتهدف المذكرة لتنظيم ملتقيات عربية دورية للأمن السياحي وتنظيم أنشطة مشتركة في المجالات ذات العلاقة بالأمن السياحي والمشاركة المتبادلة في الأنشطة التي ينظمها الطرفان عندما تتعلق بمواضيع ذات اهتمام مشترك وتبادل الدراسات والبحوث والتقارير التي تقع ضمن اختصاصات الطرفين والتنسيق والتشاور في المحافل العربية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب لديهم تعاون وثيق في مجالات الأمن السياحي من خلال تنظيم الملتقى الأول للأمن السياحي "أمن وسلامة الآثار والمنشآت السياحية" بمحافظة الطائف والملتقى الثاني بمحافظة الأحساء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرالمنطقة الشرقية.

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