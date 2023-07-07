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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمهور الأوبرا يستقبل أوركسترا "الأساتذة" بحفاوة شديدة (صور)

حفل الأساتذة ومدحت
حفل الأساتذة ومدحت صالح

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الضخمة "الأساتذة ومدحت صالح" التي تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو والموزع هشام مصطفى، وعازف البيانو الكبير عمرو سليم.

وتعرض قناة الحياة، بثا مباشرا للحفل الذى يقام بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح.

بمجرد صعود أوركسترا الفرقة الموسيقية، والموسيقار عمرو سليم، وهشام مصطفى، على خشبة المسرح الكبير استقبلهم الجمهور بحفاوة كبيرة وظل التصفيق لمدة دامت أكثر من خمس دقائق، وبدأ الحفل بموسيقى رائعة "إيه هو ده" للمطربة الكبيرة نجاة، التى تألق في عزفها الموسيقار عمرو سليم، وسط تصفيق حاد من الجمهور الذى ملأ المسرح.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح، برنامجا فنيا مميزا مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم العظيم.

كما يحتفى بكل من الأخوان رحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، وذلك من خلال تقديم عمل لكل منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

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