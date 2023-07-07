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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن شائعة حظر استيراد 23 سلعة.. مساعد وزير المالية: "تخاصم المنطق"

منى ناصر
منى ناصر

علقت منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، على شائعة حظر المصلحة استيراد 23 صنفا، وادعاء نشر الخبر في الجريدة الرسمية.

وقالت منى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محتاجين الناس تحكم المنطق، فهدف منشور حظر الاستيراد البلبلة، وعدد الجريدة والتاريخ الهجري مكتوب خطأ، كما أن مصلحة الجمارك ليس من اختصاصها حظر الاستيراد، والجريدة الرسمية لا تتضمن قرارات رؤساء المصالح".

ولفتت إلى أن المصلحة، كذبت الخبر في أقل من نصف ساعة،  وكذلك وزارة المالية، مؤكدة أن أي قرار يتم نشره على موقع مصلحة الجمارك ووزارة المالية، ونصحت المواطنين بالعودة دائما لموقع المصلحة.

وانتشر خلال الفترة السابقة، شائعة حظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، وأكدت مصلحة الجمارك في بيان أصدرته أن المنشور  يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، وغير صحيح على الإطلاق.

الجمارك حظر استيراد 23 سلعة حقيقة حظر استيراد 23 سلعة المالية

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