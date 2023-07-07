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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الأوبرا: الفضل يرجع لـ"الشركة المتحدة" فى التجهيز الضخم لحفل "الأساتذة"

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

وجه الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الراعي الحصري لحفل “مشروع الأساتذة ومدحت صالح” الذي تقام أولى فعالياته بعد قليل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال “داغر” إنه تفاجأ بالتنفيذ النهائي لحفل “الأستاذة ومدحت صالح” الذي فاق توقعاته بالرغم من إشرافه على جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، إلا أن النتيجة النهائية مذهلة ويمكن أن نقول إن هذا المشروع بمثابة “مهرجان” كبير.

وأضاف رئيس دار الأوبرا، أن مدحت صالح طرح فكرة المشروع على وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، التي بدورها كلفتنا بتولي إدارة المشروع وبدأنا على الفور في تنفيذ جميع الإجراءات والخطوات الخاصة به.

وعلق: “طبعا مقدرش أنفذ فكرة زي دي من غير ما يبقى معانا هيئة إعلامية حقيقية تقدر توصل ده للناس من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة".

ويرفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، خاصة أنه قد نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها أتاحت من قبل إدارة الأوبرا التى أتاحت خاصية الحجز الإلكتروني، وشهد شراء التذاكر إقبالًا كبيرًا فور طرحها وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هى:  

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.


 

خالد داغر رئيس دار الأوبرا المتحدة للخدمات الإعلامية مدحت صالح مشروع الأساتذة مشروع الأساتذة ومدحت صالح

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