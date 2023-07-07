العميد السابق لمعهد الموسيقى: مشروع "الأساتذة" إحياء لتراث الفن المصري

أعرب الدكتور عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، خلال لقاءه على هامش حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، المذاع عبر فضائية الحياة، عن سعادته بمشروع "الأساتذة".

وقال “إمام” إن الحفل بمثابة إحياء للتراث الفني لكبار الملحنين والفنانين المصريين، مثل الفنان محمد عبدالوهاب، الفنان رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد فوزي، كمال الطويل، بليغ حمدي، محمد الموجي، مع بعض الملحنين من الدول العربية .

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.