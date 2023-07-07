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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يزور المملكة المتحدة وليتوانيا وإندونيسيا

بلينكن
بلينكن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وإندونيسيا في الفترة من 9 إلى 15 يوليو لحضور العديد من الفعاليات الدولية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه خلال سفر بلينكن إلى إندونيسيا سيشارك فى الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا واجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وفي كل اجتماع، سيؤكد الوزير التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان ودعمه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الآسيان والولايات المتحدة. 

كما سيتناول بلينكن التعاون الاقتصادى والكفاح العالمي ضد تغير المناخ والأزمة المستمرة في ميانمار والوضع في بحر الصين الجنوبي والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

كما سيشارك في الحوار الاستراتيجي الثاني بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إلى جانب نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي.

وقبل سفر الوزير إلى إندونيسيا، سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رحلته إلى المملكة المتحدة وليتوانيا لحضور اجتماعات الناتو في الفترة من 9 إلى 12 يوليو.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن بلينكن المملكة المتحدة الخارجية الامريكية

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