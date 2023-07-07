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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"معالم أسوان" و"فنون الخط".. تفاصيل فعاليات قصر ثقافة الطفل بطنطا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد قصر ثقافة الطفل بطنطا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، خلال شهر يوليو الحالي، والتي لاقت إقبال العديد من أطفال محافظة الغربية.

تضمنت الفعاليات عقد ورشة للحكي تناولت الحديث عن أهم المدن المصرية السياحية، ومنها محافظة أسوان التي تتميز بوجود عدد كبير من المزارات السياحية المتميزة، وهي معبد أبو سمبل، ومتحف النوبة.

كما استعرضت ورشة الحكي متحف النوبة وهو متحف على الطراز النوبي أنشأته منظمة اليونسكو في مصر لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، ويتضمن المتحف معلومات عن تاريخ النوبة منذ العصور القديمة حتى الوقت الحالي، ويحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية تمثل مراحل تطور الحضارة والتراث النوبي.

في سياق آخر، واصل الأطفال المشاركة في دورة لتعليم فنون الخط العربي بمشاركة الفنان وحيد غنيم، حيث تعرف الأطفال على أهم وأبرز أشكال الخطوط العربية، وكيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في مقدمة الكلمة أو أوسطها أو في آخرها، كما استعرض "غنيم" أهم الملامح التاريخية للخطوط العربية، وكيف تطورت عبر العصور التاريخية المتلاحقة.

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قصر ثقافة الطفل بطنطا المخرج هشام عطوة شهر يوليو محافظة الغربية ورشة للحكي

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