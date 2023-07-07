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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقعات ونتائج.. كيف تؤثر قمة فيلنيوس للناتو على الحرب الروسية الأوكرانية؟

قمة فيلنيوس
قمة فيلنيوس

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، اليوم الجمعة، الضوء على التوقعات لقمة فيلنيوس للناتو وتأثيرها على الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون قمة الناتو فاشلة بسبب الأزمات المالية في أوروبا والرصاص وتكره التصعيد من خلال تزويد القوة الجوية. 

وأضافت الصحيفة أن أي قرار بشأن عضوية الناتو يكون بين 31 من الحلفاء والدولة الطامحة، وهكذا، في هذه الحالة، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، يناقش الحلفاء والناتو وأوكرانيا كيف يمكن دعمها جماعيًا لتطلعات أوكرانيا للتكامل الأوروبي الأطلسي.

كما سيتعين على أوكرانيا إجراء إصلاحات لتلبية نفس المعايير مثل أي دولة من دول الناتو قبل انضمامها، يعتقد الرئيس بايدن أن أوكرانيا يمكنها فعل ذلك.

ومن المقرر أن يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاثة أيام في أوروبا في قمة الناتو المقرر عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو، الموضوع الرئيسي سيكون أوكرانيا وإلى أين نذهب من هنا.

ووفقا للتقرير فقد تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على عضوية فورية في الناتو أو ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ من الناتو، لكن موقف أوكرانيا يقوضه فشل الهجوم المضاد ضد روسيا، والآن تقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى القوة الجوية للناتو حتى تتمكن من كسب حربها.

سيكون من الصعب للغاية الحصول على إجماع من الناتو على الطريق إلى الأمام، بغض النظر عن مقدار التواء الذراع الذي تستخدمه واشنطن مع شركائها الأوروبيين.

حيث تعتبر أوروبا في حالة ركود بالفعل بفضل كارثة كوفيد والعقوبات المفروضة على الطاقة الروسية ومستويات البطالة الهائلة التي تؤثر على المهاجرين الجدد، ونتيجة كل ذلك الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء أوروبا، وشهد فرنسا بالفعل تمردًا خطيرًا، وبينما هدأ الوضع الفرنسي في الأيام القليلة الماضية، فإنه سيعود.

في غضون ذلك، يفقد ائتلاف الحكومة الألمانية بشكل مطرد الدعم الشعبي وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا، الحزب اليميني الألماني، ثاني أكثر الأحزاب شعبية في البلاد، وقال المستشار أولاف شولتز وشركاؤه في التحالف لا يعرفون ماذا يفعلون: قد يحاولون حظر البديل من أجل ألمانيا كمحاولة أخيرة.

إيطاليا أيضًا بعيدة عن الفوضى، البلاد لديها قيادة محافظة لكنها تتعرض للضرب من قبل موجات غير مسبوقة من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط.

الحرب الروسية الأوكرانية وكرانيا النات التوقعات تاثير الحرب قمة فيلنيوس

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