الأولى على الدبلومات الفنية: "بحلم بنشر تجربة المطبخ المصري حول العالم"

أعربت ندى أيمن، الأولى على الدبلومات الفنية عن مدارس السياحة والفنادق بمجموع 96.5%، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته بعد رحلة طويلة من التعب والاجتهاد.

التعليم الفني في مصر

وأكدت ندى أيمن، خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها قررت دخول مرحلة التعليم الفني منذ كانت في الإعدادية رغم رفض والدها، خاصة أن مجموعها كان يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة، وعلقت: "قررت أحقق حلمي بدلأ من المجازفة في التعليم العام".

تسليط الضوء على التعليم الفني

وأضافت أنه يجب تسليط الضوء على التعليم الفني لتغيير فكرة المجتمع المرتبطة بفكرة الزواج عقب انتهاء مرحلة الدبلومات للفتاة.

وتابعت:" عندي شغف كبير في مجال الطبخ، وبالتالي دخلت التعليم الفني للطهي وقمت بتطوير مهاراتي في هذا المجال، وأتمنى نقل تجربة المطبخ المصري لجميع دول العالم".