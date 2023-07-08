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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تخصيص 16 فدانا لتنفيذ مشروع فندقى بمدينة المنصورة الجديدة

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تخصيص قطعة أرض علي مساحة 16 فدان  بمنطقة مركز الخدمات بالمرحلة الأولى، على أن يتم تنفيذ مشروع  فندقي خلال شهر يولية الجاري، موضحًا أن السعر التقديري للمتر 6090 جنيهًا للمتر، على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي من الخارج. 

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، أنه يتم منح مهلة للشركات في حالة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كامل للمشروع قبل انتهاء المدة المقرورة للتنفيذ بحد أدنى عام، وقد تصل نسبة الخصم نحو 5% من قيمة الأرض بما لا يقل عن تنفيذ تكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن شروط تنفيذ المشروع  خلال 5 سنوات تحسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري. 

وأضاف رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، موضحًا أنه يتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.  

سداد المستحقات المالية بالدولار

واستطرد المهندس ياسر عبد الحليم، أنه يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالدولار المقسمة على سداد 5% تم سدادها و10% تلتزم الشركة بسداها خلال 60 يومًا من تاريخ أخطار الشركة الموافقة على تنفيذ المشروع، ويضاف 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء. 

وتابع ، أنه يتم سداد 85% من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية على أن الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد المتر المربع لقطعة الأرض فور مواقفة مجلس إدارة هيئة على التخصيص، على أن يتم احتساب الأقساط بالجنية المصري محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحاق القسط على الرصيد المدين، على أن يتم السداد بالمعادلة للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى ذلك 1% طبقًا لتعمليات وزارة المالية 0.5% مصاريف. 

الاولى المرحلة المنصورة الجديدة مشروع عبد الحلي

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