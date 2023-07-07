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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

السيسي
السيسي

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا جديدًا عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات مصر بعد 30 يونيو

وأكد التقرير، أن الدولة المصرية نجحت في التغلب على أزمة الوقود، التي تفاقمت بصورة كبيرة عام 2012، حيث توقفت حياة المواطن المصري، وتسبب نقص الوقود في تفاقم التكدسات المرورية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ العديد من القرارات الهامة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود سريعًا، وذلك من خلال تدشين الكثير من المشروعات، وعقد مزيد من الشراكات الدولية لتوفير إمدادت الطاقة، كما تم تدشين وحدة لتحسين طاقة الهيدروجين، وإنشاء مشروع إنتاج البنزين بالصعيد، إنشاء مجموعة من الأبراج ومجموعة الضغط لتوفير البنزين، وتلك الجهود سوف تقلل الفاتورة الاستيرادية لمصر من خلال إنتاج 700 ألف طن سنويًا.

المبادرة الرئاسية للحفاظ على صحة الأطفال 

وتابع التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية حكمه كان حريصًا على صحة وسلامة الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم، ولهذا تم إطلاق مبادرة صحية للحفاظ على صحة الأطفال وهي الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين الأطفال في المدارس. 

وأكد أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين في المرحلة الابتدائية في جميع المحافظات المصرية، وتتم هذه المبادرة من خلال عمل مسح طبي للطلاب عبر قياس الوزن والطول وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، إضافة إلى أن الحالات التي يتم فحصها وتحويلها لعيادات التأمين لصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى حصول الطالب على كارت المتابعة الدورية عبر 255 عيادة للتأمين الصحي بمختلف المحافظات، والفحص تم على أكثر من 8 ملايين طالب. 

اكسترا نيوز إنجازات مصر بعد 30يونيو تقرير اكسترا نيوز إنتاج البنزين في مصر مبادرة الحفاظ على صحة الأطفال

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