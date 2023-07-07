إقبال جماهيري على مبادرة "100 يوم صحة" فى دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن هناك إقبال كبير على المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" للكشف بالمجان في مبادرات الصحة العامة واطّمن على صحتك يوميا من ١٠ صباحا حتى١٠مساءا بفريق متنقل في رأس البر أمام جامع الرحمة.

حيث تقدم حملة 100 يوم صحة وهي خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

كما تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا،و تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، تقديم خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانا بسيارات القوافل العلاجية برأس البر ودمياط الجديدة، للتفاصيل كلمنا على الرقم ١٥٣٣٥ أو ادخل على الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg

