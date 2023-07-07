رابط تحويل المدارس بين المحافظات 2023 وشروط التقديم

رابط تحويل المدارس بين المحافظات.. يتساءل عنه طلاب وطالبات المدارس في مختلف المحافظات، وذلك بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرياتها التعليمية المختلفة المختلفة رابط تحويل المدارس التجريبية 2023 في جميع المحافظات، وذلك لمن يرغب في التحويل من مدرسة لأخرى قبل بدء العام الدراسي الجديدة.

تحويل المدارس بين المحافظات

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التحويل بين المدارس التجريبية قبل بداية عقب انتهاء كل عام دراسي وبداية عام دراسي جديد، وذلك لتوفير الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لتسجيل طلبات التحويل.

وكذلك إتاحة فرصة كافية للجان المختصة بدراسة طلبات التحويل للطلاب في المدارس المختلفة للنظر في هذه الطلبات والتعرف على الموقف النهائي من قبول طلب التحويل من عدمه.

ويمكن للطلاب في كافة المراحل الدراسية بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، تقديم طلبات للتحويل بين المدارس في حال الرغبة في ذلك طبق لمحل سكنهم أو أسبابهم الخاصة.

وتقرر فتح باب التحويلات بين المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اعتبارًا من يوم 1 يوليو على أن تستمر حتى يوم 30 يوليو 2023.

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في إتمام عملية نقل أبنائهم من الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة عبر رابط تحويل المدارس بين المحافظات بشكل إلكتروني.

رابط تحويل المدارس بين المحافظات 2023

وتوفر وزارة التربية والتعليم رابط تحويل المدارس التجريبية 2023 في جميع المحافظات من خلال الضغط على الرابط التالي من هنــــــــا.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه يتم احتساب السن إلكترونيًا في أول اكتوبر 2024، ويتم التحويل إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربي والرسمية لغات والرسمية المتميزة من المرحلة الثانية رياض الاطفال ومرحلة التعليم الاساسي الابتدائي والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يتم التسجيل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة.

مسئوليته، مُبينة في حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطفل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 في الفترة المحددة يحق لولي الأمر تعديل ما تم تسجيله من على نفس موقع التحويل الإلكتروني بالرقم القومي خلال الفترة المعلن عنها.

ولا يمكن تقديم طلب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 لأكثر من إدارة تعليمية، حيثُ تقوم كل إدارة تعليمية بعمل إجراء التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024 من خلال لجنة التحويلات بالادارة التعليمية ثم يتم تسجيل نتائج المقبولين على الموقع من خلال المفوض

يتم عمل التنسيقات لطلبات التحويل حسب وجود فراغات بالمدارس بناء على ما تقوم به لجنة التحويلات بالادارة التعليمية، وفي حالة قبول طلب التحويل الإلكتروني يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالاوراق المطلوبة.