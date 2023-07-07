رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، أن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية، وتعمل على تدمير إمكانية إقامتها، والحكومة اليمينية الآن تدفع بالسلطة الوطنية للانهيار، وتعمل على إضعافها بشكل ممنهج.

حروب عديدة

وأضاف أشتية- لدى استقباله في مكتبه في رام الله وزير خارجية سلطنة عمان الزائر ‎بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي- أن إسرائيل تشن على الفلسطينيين عدة حروب، أولها حرب على الأرض وتأكل الأرض الفلسطينية يوميًا بسبب الاستيطان، وأخرى على الإنسان من خلال القتل والاعتقال، وثالثة على المال من خلال الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الفلسطينية.

مباحثات أشتية مع وزير الخارجية العماني

وبحث أشتية مع بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، تطورات الأوضاع في فلسطين وغياب الأفق السياسي، في ظل حكومة إسرائيلية وصفها بالدموية تقوم على مبدأ تكثيف الاستيطان، وتغيير في قواعد إطلاق النار بهدف تسهيل عمليات القتل وتسليح المستوطنين وتكثيف الاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.

الدول الصديقة والضغط على إسرائيل

وشدد أشتية على أنه في ظل المشهد المعقد وغياب الأفق السياسي، يتم بذل كل الجهود لتعزيز الجبهة الداخلية من أجل مواجهة الاحتلال، وإجراء الاتصالات مع كل الدول الصديقة والشقيقة للضغط على إسرائيل من أجل ممارسة الفلسطينيين حقهم الديمقراطي بعقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، إضافة إلى العمل على ترتيب حوار وطني فلسطيني شامل لإنجاز المصالحة الوطنية، والمضي قدما في برنامج الإصلاح على كل المستويات، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

تعزيز العلاقات الثنائية

‎وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين وسلطنة عمان، على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أكد البوسعيدي، على أن هذه الزيارة هي زيارة تضامن وترسيخ للشراكة وبرامج التعاون في مختلف المجالات ما بين البلدين، وموقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.