ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

فلسطين
فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، أن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية، وتعمل على تدمير إمكانية إقامتها، والحكومة اليمينية الآن تدفع بالسلطة الوطنية للانهيار، وتعمل على إضعافها بشكل ممنهج.

حروب عديدة 
وأضاف أشتية- لدى استقباله في مكتبه في رام الله وزير خارجية سلطنة عمان الزائر ‎بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي- أن إسرائيل تشن على الفلسطينيين عدة حروب، أولها  حرب على الأرض وتأكل الأرض الفلسطينية يوميًا بسبب الاستيطان، وأخرى على الإنسان من خلال القتل والاعتقال، وثالثة على المال من خلال الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الفلسطينية. 

مباحثات أشتية مع وزير الخارجية العماني 

وبحث أشتية مع  بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، تطورات الأوضاع في فلسطين وغياب الأفق السياسي، في ظل حكومة إسرائيلية وصفها بالدموية تقوم على مبدأ تكثيف الاستيطان، وتغيير في قواعد إطلاق النار بهدف تسهيل عمليات القتل وتسليح المستوطنين وتكثيف الاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني. 

الدول الصديقة والضغط  على إسرائيل 
وشدد أشتية على أنه في ظل المشهد المعقد وغياب الأفق السياسي، يتم بذل كل الجهود لتعزيز الجبهة الداخلية من أجل مواجهة الاحتلال، وإجراء الاتصالات مع كل الدول الصديقة والشقيقة للضغط على إسرائيل من أجل ممارسة الفلسطينيين حقهم الديمقراطي بعقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، إضافة إلى العمل على ترتيب حوار وطني فلسطيني شامل لإنجاز المصالحة الوطنية، والمضي قدما في برنامج الإصلاح على كل المستويات، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني. 

تعزيز العلاقات الثنائية 
‎وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين وسلطنة عمان، على المستويين الرسمي والشعبي. 
من جانبه، أكد البوسعيدي، على أن هذه الزيارة هي زيارة تضامن وترسيخ للشراكة وبرامج التعاون في مختلف المجالات ما بين البلدين، وموقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومات الإسرائيلية دولة فلسطينية رام الله إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف شكّل هجوم كمين البرث تحولًا فى مواجهة الإرهابيين؟

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

ينطلق 13 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمهرجان العلمين الجديدة 2023

سيقلب موازين الحرب.. أمريكا تقرر إرسال هذا السلاح لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية