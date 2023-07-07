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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى 

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقى أورجانيك عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، رافقه حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت ابراهيم مدير مشروع الغابة.

قال محافظ قنا، إن عسل النحل المعبأ يتميز  بالجودة العالية كونه طبيعي، حيث يتم إنتاجه عن طريق النحل الذي يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائي، لذلك فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم .

وأضاف الداودي أن التوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عالي، بالإضافة إلى كونها توفر عنصر غذائي للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية.

أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي اقتصاد الأمن الغذائي الأمن الغذائى ب الأمن الغذاء

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