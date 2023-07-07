وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية والمفتى يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص (صور)

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأتت مشاركة وزير الأوقاف مع محافظ القاهرة صلاة الجمعة من قلب مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، لمشاركة أبناء محافظة القاهرة احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "عناية الإسلام بالنشء".