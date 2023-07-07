ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية والمفتى يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص (صور)

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من رواد المسجد. 

وأتت مشاركة وزير الأوقاف مع محافظ القاهرة صلاة الجمعة من قلب مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، لمشاركة أبناء محافظة القاهرة احتفالهم بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "عناية الإسلام بالنشء". 

مسجد عمرو بن العاص العيد القومي للمحافظة محافظة القاهرة العيد القومي لمحافظة القاهرة القاهرة عناية الإسلام بالنشء

الأكثر قراءة

تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

إمبراطورية الملياردير الإيطالى سيلفيو برلسكونى.. مفاجأة "داخل الوصية"

"تايسون".. قصة بطل لقنه "المنسى" الشهادة وعاد إلى الحياة

فى الذكرى السادسة.. كيف رأى العالم هجوم كمين البرث؟

المصري "دمه أخف".. 5 اختلافات تميز "تاج" عن "سوبر هيرو هوليود"

حورية فرغلى تثير جدلًا واسعًا بسبب صورتها بعد استئصالها الرحم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس