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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد غد.. "استرداد الآثار" بصالون نفرتيتى بقصر الأمير طاز

آثار
آثار

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء بعد غد الأحد، فعالية جديدة من فعاليات "صالون نفرتيتي الثقافي"، والذي يقيم هذا الشهر حلقة نقاش موسعة مع مجموعة من المتخصصين في تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتراثها الإنساني بعنوان "استرداد الآثار.. معارك ضد جرائم السرقات والتهريب".
ويتحدث كل من الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية ونائب المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار عن تاريخ الآثار المصرية ورحلتها الطويلة مع السرقات وجرائم التهريب، والكشف بالوقائع والمستندات عن حجم جرائم انتهاك حرمة آثار مصر وسرقاتها التي امتدت عبر مختلف العصور.
كما يتناول الضيوف بالشرح سلسلة القوانين والعقوبات التي من شأنها الحد من تلك الجرائم التي تصنفها دول العالم بأنها جرائم ضد الإنسانية، كما يستعرض الصالون مع ضيوفه المعارك التي تخوضها مصر من أجل عودة كل قطعة أثرية خرجت دون وجه حق وكيف نجحت مصر في استعادة آلاف القطع الأثرية.
يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد الأحد الثاني من كل شهر لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية.

مركز إبداع قصر الأمير طاز صندوق التنمية الثقافية صالون نفرتيتي الثقافي تاريخ الحضارة المصرية القديمة

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