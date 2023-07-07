"الناتو": سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وفق معايير جيوش الحلف

أكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، مساعدة أوكرانيا على إعادة بناء قواتها المسلحة وفق معايير جيوش الناتو، مضيفا أن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية قرار متروك للدول ولا علاقة للحلف به.

وأضاف أمين عام الناتو، أن الرئيس الأوكراني سيشارك في افتتاح قمة الحلف بفيلنيوس الأسبوع المقبل.

وتابع في بيان له: “نعمل على تقريب أوكرانيا من عضوية الحلف، حيث أن الحلف سيؤكدون في فيلنيوس أن أوكرانيا ستصبح عضوا بالناتو”.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن قادة الناتو سيؤكدون مجددًا أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في التحالف العسكري وستتحد أيضًا بشأن كيفية تقريب كييف من هذا الهدف عندما يجتمعون في فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل في معاينة الاجتماع: "على مدى 500 يوم، جلبت موسكو الموت والدمار إلى قلب أوروبا، وقمتنا سترسل رسالة واضحة مفادها أن حلف شمال الأطلسي يقف متحدا، وعدوان روسيا لن يؤتي ثماره".

في قمة فيلنيوس، يسعى الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الصين، ومع احتدام الحرب على أوكرانيا، تظل روسيا أكبر وأخطر تهديد لحلف شمال الأطلسي، ومع اجتماع قادة الحلف في فيلنيوس، ليتوانيا، الأسبوع المقبل، سيكون أحد البنود الرئيسية في جدول الأعمال هو تنفيذ المفهوم الاستراتيجي الذي تم تبنيه خلال قمة مدريد في عام 2022، حيث أدرك التحالف التحديات الأمنية المنبثقة من الصين.