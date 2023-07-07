غلق 24 منشأة وضبط 9161 حالة إشغال في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، نفذّت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 24 منشأة، والتحفظ على عدد 9161 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3765 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 393 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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