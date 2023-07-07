"قومي المرأة": علاقة الرئيس السيسي بالمرأة المصرية "حدوتة وطنية"

قالت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمراة بالجيزة، إن جميع المؤشرات الواقعية تشير إلى أن الدولة المصرية تهتم بصورة كبيرة بوضع المرأة في كافة القطاعات وعلى رأس هذه المجالات القطاع السياسي، حيث حصلت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أكثر من ٢٧٪ من مقاعد البرلمان بمجلس النواب والشيوخ.

وضع المرأة في عهد قيادة السيسي

وأكد ماجد محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمرأة، وهذه الثقة خلقت نوع الإنجازات على أرض الواقع، معبرة: "علاقة السيسي بالمرأة المصرية حدوتة مصرية رائعة تسجل في التاريخ".

وأضافت في حديثها، أن المرأة حصلت على قدر كبير من حقوقها في عهد هذه القيادة السياسية التي تؤمن بقدراتها وبوفاء المرأة عبر التاريخ لوطنها.

المؤشرات الدولية

وأشارت إلى، أن المؤشرات الدولية أشارت إلى أن معدلات البطالة بين الإناث سجل ١٩٪ في الربع الرابع لـ ٢٠٢٢ مقابل ٢٤٪ في الربع الرابع ٢٠١٤.

وتابعت: "زيادة الإناث العاملات في القطاع الحكومي وصل لـ ٤٤،٥٪ في الربع الثالت من ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٧٪ في الربع الثالث ٢٠١٤".