دعاء حلمى: مهرجان العلمين يرسخ لمبدأ "السياحة الترفيهية"

علّقت دعاء حلمي، عضو أمناء مجلس مهرجان العلمين الجديدة، على قرب افتتاح مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه 13 يوليو الجاري ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن فعاليات رياضية ومسابقات مع أشهر النجوم وحفلات ترفيهية.

وقالت دعاء حلمي في تصريحات، لـ"الدستور"، إن "فكرة مهرجان العلمين الجديدة تضعنا في منطقة مميزة، حيث جعلنا نسير على نهج جيد يعمل على جذب السياحة الترفيهية والترويجية والتثقيفية، التي نعاني من قلتها منذ سنوات".

وأشارت إلى أن المواسم فكرة جيدة، وقد تنظم لمدة شهر، لكن آثارها تبقى طوال العام وتروج للسياحة بشكل كبير.

وتابعت: “مهرحان العلمين يسلط الضوء مرة أخرى على السياحة الترفيهية، ويؤكد أننا على الطريق الذي تنتهجه كل دول العالم، وتأتي فكرة الاهتمام بالرياضة والفن لتأكيد حضور القوى الناعمة”.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تدفع بكل إمكاناتها لنجاح تلك الفعاليات، وذلك عبر الخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب.

وقالت إن "أبراج العلمين والمنطقة العالمية السياحية سيتم استغلالها بطرق مختلفة وجيدة القيمة وأنا متأكدة أن المشروع سيكون مشرفا للغاية".

واختتمت “عبر وجودي في مجلس أمناء العلمين، نسعى إلى تكريم عدد من الرموز المصرية والعربية والعالمية في عدد من المجالات التي منها: الفن، والثقافة”.

يذكر أن يضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة وكلا من المخرج عمر عبدالعزيز رئيس النقابات الفنية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والسيناريست محمد عبدالخالق، وعماد متعب وحازم إمام وحسن المستكاوي الناقد الرياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش، والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي، وآخرين.