كيف شكل هجوم كمين البرث تحولا في مواجهة الإرهابيين؟

كان يومًا لن يمحى من ذاكرة كل مصري، اليوم الذي ارتقى فيه الشهيد العقيد أحمد منسي ورفاقه في كمين البرث إلى عنان السماء، كانت لحظة فارقة وحاسمة في الصراع بين مصر والإرهاب، كانت لحظة جيشت النفس وجمعت قلوب المصريين كلهم على موقف رجل واحد، لن يكون هناك وجود للإرهابيين في مصر.

- تصفية الإرهابيين والثأر للشهداء

بعد استشهاد العقيد أحمد منسي وما حدث من مظاهرة حب، خرج العديد من الجنود وضباط القوات المسلحة بأكلمها يلبون نداء المصريين بالثأر، فراحت الطائرات نفسها تزأر وتستعد لتنتقم لأبناء مصر.

- إدانات العالم لهجوم البرث

بعد الهجوم، أدان الأزهر، وهي أعلى سلطة إسلامية في مصر، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهجوم. كما توالت الإدانات من المملكة العربية السعودية وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات والكويت وتونس وغيرهم من العديد من الدول حول العالم.

- الحلقة 29 من الاختيار 1

عرضت الحلقة رقم 29 من الجزء الأول من مسلسل الاختيار انتقام القوات المسلحة لهجوم كمين البرث ولاستشهاد ابناء القوات المسلحة، فبعد استعراض حزن زوجة العقيد منسي بعد استشهاده في كمين مربع البرث، كانت التفاصيل الأولى للجنازة المهيبة التي أقامتها القوات المسلحة للشهداء.

وانتقلت الكاميرا لتعبر عن خوف أبو عميرة القناص الذي صوب الرصاصة القاتلة للشهيد المنسي، وقبضت القوات المسلحة على هشام عشماوي وأعدمته، وقامت بالتجهيز للانتقام بكتيبة جديدة.

وبالفعل تم التجهيز للانتقام من الإرهابيين والجماعات التكفيرية التي كشفت المخابرات الحربية أن لهم يد في عملية كمين البرث، حيث بثت لقطات حية من عملية القضاء على التكفيريين بالطائرات والمدافع والدبابات.

- رغم الثأر.. تواصل محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه

هدأت قليلا تلك الشحنة في قلوب المصريين على استشهاد العقيد المنسي بعد دك معاقل الإرهابيين ونسفهم نسفا، ودك الانفاق التي كان يستخدمها الإرهابيون في التسلل من منطقة إلى أخرى، كما تم القبض على العديدين منهم والذي اعترفوا بالتفاصيل عن الكثير من الأمور والتفاصيل، التي كانت سببا في القضاء عليهم جميعا فيما بعد، لتعلن مصر على لساء الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير الماضي في احتفالية عيد الشرطة انتهاء الإرهاب في مصر والقضاء عليه بعد 10 سنوات من محاربته.