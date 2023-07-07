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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير الترع بالبداري

رفع نواتج تطهير الترع
رفع نواتج تطهير الترع

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمواصلة جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في المتابعة الميدانية لأعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري والموارد المائية بالمحافظة؛ لوضع خطة مكثفة لتطهير الترع والمجاري المائية؛ لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع، فضلاً عن رفع نواتج التطهير للحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية للمواطنين بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها وخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها، لافتًا إلى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، أعمال تطهير الترع والمجاري المائية بنطاق الوحدة المحلية بالتنسيق الكامل مع الري والجهات المعنية والتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بالانتهاء من رفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية وإزالة تراكمات القمامة المتواجدة على جانبيّ الترع تحقيقًا للصالح العام، وتم نقل المخلفات إلى المدفن الصحي، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

رفع مخلفات الترع بالبداري (6)
رفع مخلفات الترع بالبداري (6)
رفع مخلفات الترع بالبداري (7)
رفع مخلفات الترع بالبداري (7)
رفع مخلفات الترع بالبداري (10)
رفع مخلفات الترع بالبداري (10)
رفع مخلفات الترع بالبداري (5)
رفع مخلفات الترع بالبداري (5)
رفع مخلفات الترع بالبداري (4)
رفع مخلفات الترع بالبداري (4)
رفع مخلفات الترع بالبداري (1)
رفع مخلفات الترع بالبداري (1)
رفع مخلفات الترع بالبداري (2)
رفع مخلفات الترع بالبداري (2)
أعمال التطهير الترع والمصارف الحملة الميكانيكية الخدمات المقدمة للمواطنين الصحة العامة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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