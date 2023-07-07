تامر حسنى الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما.. أرقام جديدة من "تاج"

حقق فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، أرقامًا كبيرة في إيرادات دور العرض السينمائي، حيث استطاع في أول 7 أيام من عرضه، أن يحصد 233 مليون جنيه داخل مصر وخارجها.

وبلغت إيرادات الفيلم داخل مصر 27 مليون جنيه، وخارجها 5 ملايين و300 ألف دولار، بما يقرب من 206 ملايين جنيه، ليضيف النجم تامر حسني، رقمًا استثنائيًا جديدًا في مشواره الفني يتخطى رقمه القياسي الأسبق في الأيام الأولى لفيلمه للعام الماضي "بحبك".

ويعد الفنان تامر حسني، الأعلى بيعًا فى تاريخ السينما، وتم بيع فيلمه لأمريكا وكندا وفرنسا ولندن بخلاف الوطن العربى، بل وحقق إيرادات ضخمة قد تصل إلى الأعلى على الإطلاق فى كل بلد بالنسبة للأفلام العربية.

والعام الماضي كانت المنافسة شرسة بينه وبين سبايدر مان وتوم كروز في المنافسة العربية، ويتم جمع إيراداته من جميع أنحاء العالم، فنجد رقمًا كبيرًا بالمقارنة بين زملائه النجوم الكبار المحليين.