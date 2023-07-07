مصرع شخصين إثر حريق مطعم فول وطعمية بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حريق مطعم "فول وطعمية"، بمدينة قها بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتقدير حجم الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم شرطة قها، يفيد باندلاع حريق داخل مطعم "فول وطعمية" بشارع القيسارية بمدينة قها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع شخصين، هما: "أحمد رضا عبدالبديع" 29 سنة، و"رضا عبدالبديع قاسم" 60 سنة، وجرى نقلهما لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.