باحث مصري يناقش رسالة دكتوراة بالجزائر عن "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية"

ناقش الباحث الدكتور محمد فوزي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة، أول رسالة دكتوراة يقدمها باحث مصري بدولة الجزائر، بعنوان "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية"، وذلك بجامعة محمد بوضياف بولاية المسيلة.

وتم مناقشة الرسالة في المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، بالجزائر العاصمة بإشراف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وإشراف مشترك من أستاذ الإدارة الرياضية بالجزائر، البروفيسور أحمد بوسكرة، وتم منحها له بتقدير "مشرف جدا"، وهي تعادل "امتياز" مع مرتبة الشرف، وبحضور وزير الشباب والرياضة الجزائري، الدكتور عبدالرحمن حماد، وممثلين عن السفارة المصرية بالجزائر، وقيادات العمل الرياضي، ورجال الصحافة والإعلام من الدولتين، وممثلين عن اتحاد الثقافة الرياضية العربية من دول الإمارات والأردن السعودية، وفلسطين، وليبيا.

وتناول الباحث في رسالته أهمية وسائل الإعلام بشكل عام في التعرض للأحداث الرياضية بمختلف مجالاتها ومدى إسهام الإعلام في إعطاء الأحداث والفعاليات الرياضية قيمة كبرى يمكن أن تفيد بشكل كبير اقتصاديات الدول المستضيفة لتلك الأحداث.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، أن الإعلام الرياضي أصبح أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، والذي يعتبر رأس المثلث وقاعدته الاستثمار والتسويق الرياضي، مشيرًا إلى أن أي حدث رياضي يرتكز على هذا المثلث حتى نضمن نجاحه بشكل كامل مما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة.

وأوضح فوزي، أن رسالة الدكتوراة، أكدت أن صناعة الرياضة ونجاحها يرتبط بالوسائل الإعلامية الترويج الجيد، كما سيسهم في تنمية العائد الاقتصادي وتعظيم قيمة الحدث الرياضي، لذلك تعتمد شركات الخدمات الرياضية والتسويق وتنظيم الفعاليات على الإعلام كأفضل وسيلة لخلق وترويج الحدث الرياضي.

وأشار إلى أن القيمة المضافة في الإعلام الرياضي هي التي تعظم من دور الحدث أو الفاعلية أو البطولة قبل وأثناء وبعد إقامتها وذلك من خلال الترويج إعلاميًا لتلك الأحداث أو البطولات الرياضية، مما يساهم في العوائد الاستثمارية والتسويقية ويجعل لها بعدا اقتصاديا من خلال تعظيم المدخلات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدول المنظمة للبطولات الرياضية سواء محلية أو قارية أو عالمية أو على المستوى الأولمبي مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

وأضاف أن الإعلام الرياضي في الآونة الأخيرة بدأ يزدهر بشكل ملحوظ لما له من قيمة كبيرة في نجاح أي حدث رياضي، إلا أنه مازال هناك بعض القصور للإعلام الرياضي في تعظيم قيمة الحدث الرياضي من خلال عدة عوامل هي الإعلام الرياضي ودورة في التخطيط للحدث الرياضي، والإعلام ودورة في تعظيم القيمة الترويجية للحدث الرياضي، الإعلام ودوره في تعظيم القيمة الاستثمارية للحدث الرياضي، الإعلام ودوره في تعظيم القيمة التسويقية للحدث الرياضي، فضلا عن مواصفات القائمين علي الإعلام الرياضي عند إقامة الحدث الرياضي.

واعتبر الباحث محمد فوزي، أن هذا البحث يعد إحدى الخطوات علي طريق تحسين دور الإعلام الرياضي في تعظيم القيمة للأحداث الرياضية، حيث إن نجاح الدور الإعلامي في أدق وأصغر خطواته هو الطريق لتعظيم القيمة للحدث الرياضي من النواحي التخطيطية، والترويجية، والاستثمارية، والتسويقية، وكذلك اختيار القائمين على الإعلام عند إقامة الحدث الرياضي.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والمشرف على الرسالة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مناقشة مثل هذه الأبحاث العلمية توضح مدى الترابط القوي بين الأحداث الرياضية ومدى إسهامها في إثراء الشعوب في عدة مجالات، ولعل للإعلام دور قوي في تعظيم تلك الأحداث الرياضية وإبرازها بشكل لائق، ولذا فإن رفع المستوى الرياضي وتطويره و استضافة الدول للبطولات العالمية والدولية باتت أحداث ينتظرها الناس وشركات الإعلان ووسائل الإعلام، و بهذا تتكون دورة اقتصادية متكاملة لها مردودها الوطني، والمادي، والمعنوي، تفرض نفسها كتقليد من تقاليد الشعوب العريقة، وبناء عليه تحصل الدولة على الدخل المادي نتيجة لتنشيط السياحة، واستقبال السّائحين والزوار من دول العالم المتعددة، ومن الطبيعي أن يحتاج هؤلاء إلى فنادق للإقامة، ومطاعم، وزيارة الأماكن السّياحية ما ينتج عنه تنشيط اقتصاد الدولة بالكامل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحصول أول باحث مصري على رسالة دكتوراه من الجزائر بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، مشيرا إلى أنه حدث تاريخي للدولتين يؤكد على عمق العلاقات المتينة والممتدة عبر التاريخ فمصر والجزائر تربطهم علاقات على جميع المستويات، وهذه الرسالة سيكون لها صدى كبير وتفتح الباب أمام الباحثين من الدولتين لمزيد من التبادل الطلابي ودراسة ونشر الأبحاث العلمية.

يذكر أن الدكتور محمد فوزي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة، حصل على بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير من جامعة حلوان عام 2014 في الإعلام الرياضي بعنوان "ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية، ورسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2018 بعنوان " استراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.