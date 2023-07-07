افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2.9 مليون جنيه في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور محمد أبو حطب وكيل الوزارة، اليوم، مسجدين جديدين بمركزي كوم حماده و كفر الدوار بتكلفة إجمالية 2 مليون و 900 ألف جنيه.

وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم افتتاح مسجد الرحمه المهداه بعزبة ماهر نور التابعة لدائرة مركز كوم حماده على مساحة 275 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الإخلاص، بقرية أبو خطوة بالحاجر ، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار على مساحة 295 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " عناية الإسلام بالنشء" أن العناية بالنشء مسئولية الآباء والمعلمين والمجتمع كله، حتى يخرج النشء مستقيمًا، ناضجًا، وطنيًا، يبني ولا يهدم ، ويعمر ولا يخرب، يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية، وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون، وحب الخير للناس جميعًا