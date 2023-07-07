بالإنفوجراف.. "الزراعة" تستعرض أنشطة الوزارة فى أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٠، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣٠ يونيو حتى ٦ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، حيث أكد القصير على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية مشيرًا إلى أن مصر تقدم كل خبرتها الزراعية إلى الأشقاء العرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما بحث مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي عملية التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما وجه الوزير، الشكر إلى كل الجهات الإنتاجية والخدمية والبحثية التابعة للوزارة، وغرفة العمليات المركزية، والغرف الفرعية في الإدارات والمحافظات، والتي واصلت العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وثورة ٣٠ يونيو، بينما تم أيضا تكريم أعضاء بعثة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من الأطباء البيطريين في نهاية أعمال موسم الحج بعد الكشف على 800000 رأس أغنام، مع إشادة من الجانب السعودي بجهود البعثة المصرية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجرافا بعنوان: "الزراعة في عيد الأضحى"، يشمل أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وثورة ٣٠ يونيو، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول أبرز أنشطة المعمل المركزي لتطوير النخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، حيث اشتمل التقرير على الندوات الإرشادية وأيام الحقل والتدريب، والتي نفذها المعمل خلال الشهر الماضي.

وأعلن معهد بحوث وقاية النباتات ممثلًا في قسم بحوث النحل، أنه تم الانتهاء من فحص عينات عدد ٢٩٦٥٦ طرد نحل حي للتصدير وإصدار الشهادات الصحية لها، وذلك من خلال اللجان الفنية والإدارية التي كانت تعمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدورة التدريبية للفائزين بمسابقة المعمل العلمية الرمضانية من طلاب وخريجي كليات الزراعة والطب البيطري وبعض العاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم تدريبهم داخل أقسام المعمل المختلفة، كما شارك المعمل في فعاليات البرنامج التدريبى المتعلق بموضوعات "معايير التميز المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم تسلمها من العملاء خلال هذا الأسبوع حوالي ٦٠٠ شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلًا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.