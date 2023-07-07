رئيس "حقوق النواب" يلتقى بسفير بلجيكا ووفد طلاب مؤتمر "أوليفينت"

عقدت لجنة حقوق الانسان لقاء مع السفير فرانكويس كورنيت، سفير بلجيكا بمصر، ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكي.

تناول اللقاء الحديث عن دور المؤسسات التشريعية ومجلس النواب في مصر، يتمثل في صياغة وتشريع القوانين والسياسات التي تنظم حياة المواطنين، وتحدد صلاحيات الحكومة والجهات الأخرى، يعتبر مجلس النواب هو الهيئة التشريعية الرئيسية في مصر، ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع الشعبي.

وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى دور مجلس النواب في العديد من المهام والوظائف، بما في ذلك المشاركة في صياغة وتعديل الدستور المصري ومناقشة وإقرار القوانين والتشريعات المختلفة ومراقبة عمل الحكومة وتقييم أدائها، وكذلك مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وتمثيل المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم.

وأضاف "رضوان" إلى ذلك، حيث يتمتع مجلس النواب بصلاحيات تشريعية ورقابية، حيث يمكنه طرح الأسئلة والاستجوابات لأعضاء الحكومة ومسئولين آخرين، كما يمكن للمجلس أيضًا تشكيل لجان تحقيق للتحقيق في قضايا محددة.

من ناحية أخرى تناول اللقاء الحديث عن تأثير ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011 أثرت بشكل كبير إقليميًا، والحديث عن وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والإفريقية. بعد الثورة، شهدت مصر تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وتأثرت بتغيرات القوى في المنطقة.

وأوضح أنه مع مرور الوقت، بدأت مصر في استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية والإفريقية، وتم استعادة الاستقرار السياسي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة والشركاء الإقليميين.

وبشكل عام ، أوضح "رضوان" أن ثورات الربيع العربي أثرت في وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والإفريقية، ولكن مع مرور الوقت، تم استعادة الاستقرار وتعزيز العلاقات الخارجية لمصر.