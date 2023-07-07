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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 9 مواطنين بإصابات متفرقة ما بين جروح متفرقة بالجسد، واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات، وغيرها من الإصابات، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم  نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا  من مأمور مركز شرطة البرلس بانقلاب سيارة ربع نقل، على رافد الطريق الدولي الساحلي  قبل مدخل مدينة بلطيم نتج عنه إصابة 9 أشخاص، وتم  نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي.

وجرى رفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي للدرجة القصوى للتعامل مع المصابين في الحادث، وتم الدفع بالفرق الطبية لاستقبال وفحص المصابين داخل استقبال المستشفى.

9 مواطنين إصابات متفرقة حادث انقلاب سيارة ربع نقل مستشفى بلطيم النموذجي مدير أمن كفر الشيخ

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