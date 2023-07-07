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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

الباحثة إليزابيث
الباحثة إليزابيث تسوركوف

فتحت الحكومة العراقية تحقيقًا متعلقًا بخطف باحثة إسرائيلية- روسية في البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موالٍ لإيران بالمسئولية عن اختفائها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، في مقابلة ليل الخميس، مع قناة العهد المقربة من الحشد الشعبي، إن الحكومة العراقية تقوم بإجراء تحقيق رسمي عن اختطاف الباحثة الإسرائيلية-الروسية، إليزابيث تسوركوف.

وأضاف "العوادي": "بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج"، وتابع أنه "بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية".

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسئولية هذه القضية، قائلاً: إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية- الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية"، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي.

وأضاف: "إن إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسئولية عن سلامتها".

ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع يناير 2022" بجواز سفر "روسي"، حسبما قال دبلوماسي غربي في العراق، طالباً عدم ذكر اسمه.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف، على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية، ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية- فلسطينية مقرّها القدس.

 

الحكومة العراقية فتح تحقيق اختطاف باحثة إسرائيلية روسية إليزابيث تسوركوف كتائب حزب الله العراقية

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