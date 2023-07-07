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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ وبناء مخالف فى أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل التعامل بكل حزم مع كل المخالفات لإزالتها المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف.

وكان محافظ أسيوط، قد وجّه رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الزراعة ووحدة المتغيرات المكانية وتكثيف المرور الميداني والدورى على لاكتشاف أية حالات تعدٍ جديدة لضمان التعامل الفوري معها، وإزالتها مع الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي؛ حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حيث نفذت الوحدة المحلية لحي شرق حملة رصد تحت إشراف عبداللطيف فضاله رئيس الحي، وتم رصد حالة بناء مخالف بشارع ابراهيم حماد المتفرع من شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية، بمشاركة سيد عباس نائب رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والإزالات بالحي.

وعلى الفور، تمت الإزالة للمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كما تمت إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية مير خلال الحملات التي تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز، وذلك على أرض زراعية بمساحة ٢ قيراط عبارة عن سور من البلوك الأبيض بقرية الأنصار التابعة للوحدة المحلية بمير.

فيما شنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج، تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز حملة تم خلالها فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي غرب السكة، بمشاركة أسامة كامل نائب رئيس المركز وفنين الإدارة الهندسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفي حي غرب قام أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس الحي بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بحارة الزق بغرب البلد بمشاركة قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية، بينما قام محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بالإشراف على إزالة حالة تعدي بقرية بعزبة أبوعون بقرية الكوم الأحمر التابعة لقرية عرب مطير.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
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IMG-20230707-WA0003
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إتخاذ الإجراءات الرادعة إجراءات القانونية الأجهزة التنفيذية الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية القرارات الوزارية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعديات على الأراضي الزراعية جهود الوحدات المحلية

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