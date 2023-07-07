غريق فى شاطئ الغرام بمطروح

تعرض شخص للغرق وأصيب ثلاثة آخرون خلال السباحة في شاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف على الفور لنقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصل “الدستور” على أسماء المصابين وهم "محمد عاطف محمد"، 20 عامًا ويعاني من صعوبة في التنفس، و"رودينا محمود جلال"، 13 عامًا، وتعاني من صعوبة في التنفس والقيء المستمر، و"نور محمد عبدالعزيز"، 16 عامًا وتعاني من صعوبة في التنفس، بالإضافة إلى "عبدالعزيز محمد عبدالعزيز" الذي يبلغ من العمر 16 عامًا وتوفي.

وقام الفريق الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، كما تم التحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وأخيرًا، تم إصدار المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.